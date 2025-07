Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Efringen-Kirchen: Brand einer Sattelzugmaschine verursacht erheblichen Rückstau auf Autobahn

Freiburg (ots)

Ein Brand an einer Sattelzugmaschine eines Autotransporters verursachte am Mittwoch, 16.07.2025, gegen 16.15 Uhr, einen erheblichen Rückstau auf der Autobahn A 5 und der Autobahn A 98. Der 55-jährige Fahrer des Autotransporters befuhr die Autobahn A 5 von Weil am Rhein kommend in Richtung Freiburg, als er etwa zwei Kilometer vor der Anschlussstelle Efringen-Kirchen Feuer an seiner Sattelzugmaschine bemerkte. Er hielt auf dem Seitenstreifen an und begann mit Löscharbeiten. Weitere Lkw-Fahrer hielten ebenfalls an und halfen bis zum Eintreffen der Feuerwehr bei der Brandbekämpfung. Der Brand an der Zugmaschine konnte von der Feuerwehr rasch gelöscht werden. Ausbruchsstelle des Brandes sei im Bereich der Luftfilter gewesen. Es wird ein technischer Defekt vermutet. Der Sachschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Während den Löscharbeiten und der Bergung des Autotransporters musste die Autobahn A 5 in Fahrtrichtung Norden komplett gesperrt werden, was aufgrund der Uhrzeit zu einem erheblichen Rückstau auf der Autobahn A 5 sowie der Autobahn A 98 führte. Der 55-jährige Fahrer wurde vor Ort vom Rettungsdienst untersucht. Es wurde niemand verletzt. Neben der Feuerwehr, dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Autobahnmeisterei im Einsatz. Der Autotransporter war nicht beladen.

