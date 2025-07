POL-EL: Nordhorn - Sachbeschädigung an geparktem Pkw - Polizei sucht Zeugen

Aschendorf (ots) - Am Samstagabend, dem 12. Juli 2025, kam es gegen 19:38 Uhr auf einem landwirtschaftlichen Anwesen an der Straße "Zum Wehr" in Aschendorf zu einem Brand in einem Melkstand, der an einen Rinderstall angrenzt. Beim Eintreffen der ersten Polizeikräfte hatte die Freiwillige Feuerwehr Aschendorf bereits mit den Löscharbeiten begonnen. Nach bisherigen ...

mehr