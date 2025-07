Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Aschendorf - Brand in Melkstand - Sachschaden, aber keine verletzten Tiere

Aschendorf (ots)

Am Samstagabend, dem 12. Juli 2025, kam es gegen 19:38 Uhr auf einem landwirtschaftlichen Anwesen an der Straße "Zum Wehr" in Aschendorf zu einem Brand in einem Melkstand, der an einen Rinderstall angrenzt.

Beim Eintreffen der ersten Polizeikräfte hatte die Freiwillige Feuerwehr Aschendorf bereits mit den Löscharbeiten begonnen. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet ein nicht mehr genutzter Melkstand im hinteren Bereich des Stallgebäudes aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Der Gebäudeteil wurde durch die Hitzeeinwirkung erheblich beschädigt.

Glücklicherweise wurde niemand verletzt, auch die im Stall untergebrachten Rinder blieben unversehrt. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Die Feuerwehr Aschendorf war mit fünf Fahrzeugen und rund 35 Einsatzkräften im Einsatz. Als Brandursache wird nach ersten Einschätzungen ein technischer Defekt vermutet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell