POL-EL: Meppen - Einbruch in Spielothek - Zeugen gesucht

Lingen (ots) - Am Samstagnachmittag, dem 12. Juli 2025, kam es gegen 17:22 Uhr in einem Mehrfamilienhaus am Langschmidtweg in Lingen zu einer Explosion. Nach ersten Erkenntnissen wurde das Ereignis durch den unsachgemäßen Umgang mit einem Campinggaskocher ausgelöst. Infolge der Verpuffung erlitt ein 53-jähriger Bewohner leichte Verletzungen. Nach einer ersten medizinischen Versorgung vor Ort wurde er zur weiteren ...

