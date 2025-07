Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Campinggskocher explodiert

Lingen (ots)

Am Samstagnachmittag, dem 12. Juli 2025, kam es gegen 17:22 Uhr in einem Mehrfamilienhaus am Langschmidtweg in Lingen zu einer Explosion. Nach ersten Erkenntnissen wurde das Ereignis durch den unsachgemäßen Umgang mit einem Campinggaskocher ausgelöst. Infolge der Verpuffung erlitt ein 53-jähriger Bewohner leichte Verletzungen. Nach einer ersten medizinischen Versorgung vor Ort wurde er zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

In der betroffenen Küche entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Neben der Kücheneinrichtung wurde unter anderem ein Fenster vollständig zerstört.

