Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Alarmanlage vereitelt Fahrraddiebstahl in Erfurter Innenstadt

Erfurt (ots)

Dank einer Alarmanlage konnte Dienstagvormittag in der Erfurter Innenstadt ein Fahrraddiebstahl verhindert werden. Gegen 11:30 Uhr machte sich ein bislang unbekannter Täter am Anger an einem Pedelec der Marke Cube zu schaffen, das mit einem Sicherheitsschloss an einem Fahrradständer gesichert gewesen war. Als der Täter versuchte, mit dem Velo zu flüchten, wurde der Besitzer per App über die unberechtigte Bewegung seines Fahrrads informiert. Kurz darauf schlug die integrierte Alarmanlage an, woraufhin der Täter das rund 3.500 Euro teure Pedelec zurückließ und in unbekannte Richtung flüchtete. Zeugen alarmierten die Polizei. Die Beamten sicherten Spuren am Tatort und übergaben das Fahrrad an den Eigentümer. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des versuchten Diebstahls. (SE)

