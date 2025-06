Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Pedelec aus Kellerabteil gestohlen

Erfurt (ots)

Dienstagabend kam es in der Albrechtstraße in Erfurt zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus. Gegen 20:00 Uhr verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zugang zum Gebäude und begab sich anschließend in das Kellergeschoss. Dort brach er mit Gewalt eine Kellerbox auf und stahl ein Pedelec der Marke "Ghost" im Wert von etwa 3.000 Euro. Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Aufmerksame Anwohner bemerkten den Einbruch und verständigten die Polizei. Die eingesetzten Beamten sicherten Spuren und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein. (SE)

