Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Transporter-Fahrer unter Drogeneinfluss gestoppt

Landkreis Sömmerda (ots)

Am späten Dienstagabend stoppten Polizeibeamte im Landkreis Sömmerda einen unter Drogeneinfluss stehenden Transporter-Fahrer. Gegen 23:45 Uhr fiel einer Streife in Straußfurt ein VW Crafter auf. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle ergaben sich Hinweise auf Drogenkonsum. Ein durchgeführter Schnelltest reagierte positiv auf die Einnahme von Amphetaminen. Für den 35-jährigen Fahrer war die Fahrt damit beendet. Er wurde zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren mit einem Bußgeld von mindestens 500 Euro, zwei Punkten in Flensburg sowie ein Fahrverbot eingeleitet. (DS)

