LPI-EF: Vermisste 88-jährige wieder da

Sömmerda (ots) - Montagvormittag kam es gegen 09:50 Uhr auf einem Parkplatz in Sömmerda zu einem Verkehrsunfall. Eine 41-jährige Autofahrerin war dabei, mit ihrem Ford zu rangieren, als sie nach ersten Erkenntnissen das Gaspedal mit der Kupplung verwechselte. In der Folge kollidierte ihr Auto mit einem ordnungsgemäß abgestellten VW. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Die Polizei hat ...

