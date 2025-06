Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Gefährliche Körperverletzung

Jünkerath (ots)

Am 25.05.2025 gegen 20:50 Uhr ereignete sich in der Nähe des Rathauses in Jünkerath an einem nahegelegenen Gehweg eine gefährliche Körperverletzung, bei der ein Gruppe von vier Jugendlichen auf zwei - mittedreißig Jahre alte - Männer eingewirkt haben soll.

Anlass der Auseinandersetzung soll die Beschwerde der Männer über das Verhalten der Jugendlichen auf einem dort befindlichen Spielplatz gewesen sein.

Die Gruppe soll an dem Ort, wo sich für gewöhnlich spielende Kinder aufhalten, Alkohol konsumiert und uriniert haben.

Drei der vier Personen sollen sowohl getreten, als auch mit der Faust die Männer geschlagen haben. Von einem Täter wurde eine transparente Brille am Tatort zurückgelassen.

Mögliche Zeugen des Vorfalls, welche sachdienliche Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551/942-0 oder via Email unter pipruem@polizei.rlp.de zu melden.

