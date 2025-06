Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Industriekletterin in Not

Zeltingen-Rachtig (ots)

Zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei kam es am 23.06.2025 gegen 13.00 Uhr im Bereich der Hochmoselbrücke bei Zeltingen-Rachtig. Bei Sanierungsarbeiten an den Pfeilern des hohen Bauwerks hingen die 4 Beschäftigten einer Fachfirma für Industrieklettern in ca. 100 m Höhe an mehreren Sicherungsseilen. Bei umschlagendem Wetter und aufkommendem Wind konnten sich 3 Mitarbeiter noch selbst rechtszeitig abseilen. Bei einer 47-jährigen Kletterin verhedderten sich die Sicherungsseile derart, dass ihr das alleinige Abseilen nicht mehr gelang. Erst durch die Fixierung der Seile durch mehrere Feuerwehrkräfte sowie weiteren Helfern am Boden und das systematische Entwirrung der Knoten gelang ihr nach ca. 30 Minuten der sichere Abstieg aus der Höhe. Bei dem Zwischenfall wurde niemand verletzt.

