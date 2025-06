POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht am Pulvermaar

Wittlich (ots) - In der Nacht vom 20.06.2025 auf den 21.06.2025 gegen 01:00 Uhr kam es auf einem Parkplatz in der Breslauer Straße in Wittlich zu einem Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher touchierte hierbei leicht das Heck eines dort parkenden PKW. Wegen fehlender Anwesenheit eines Verantwortlichen des PKW hinterließ der Unfallverursacher einen Zettel mit seinen Personalien an der Windschutzscheibe des Fahrzeugs. Bis ...

