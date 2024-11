POL-S: Gewalttat auf Halloween-Party - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen (ots) - Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Freitag (01.11.2024) eine 24 Jahre alte Frau auf einer Halloweenparty in einer Veranstaltungsstätte an der Plieninger Straße sexuell belästigt. Die junge Frau war gegen 00.30 Uhr im Foyer des Hauses unterwegs, als sich ihr der Täter näherte und ansprach. Er hielt sie an der Hüfte fest und fasste ihr an die Brust, bevor er flüchtete. Der Unbekannte ...

