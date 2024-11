Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Passant ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Zwei unbekannte Männer haben in der Nacht zum Samstag (02.11.2024) in der Römerstraße einen 49 Jahre alten Passanten geschlagen und mehrere Hundert Euro sowie ein Mobiltelefon geraubt. Der 49-Jährige war gegen 01.00 Uhr in der Römerstraße unterwegs, als er von den beiden Männern angegriffen und geschlagen wurde. Nachdem er am Boden lag, zogen ihm die Täter das Portemonnaie aus der Tasche, entnahmen das Bargeld sowie das Handy und flüchteten in unbekannte Richtung. Der 49-Jährige erstattete erst am Sonntag (03.11.2024) Anzeige bei der Polizei, eine Personenbeschreibung liegt nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

