POL-S: 23-Jährige sexuell belästigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots) - Bei einem Unfall am Samstagmorgen (02.11.2024) in der Ostenstraße hat sich ein 38 Jahre alter Pedelec-Fahrer leichte Verletzungen zugezogen. Eine 50-jährige Frau war gegen 07.45 Uhr mit ihrem VW in der Ostendstraße in Richtung Ostendplatz unterwegs. An einem Fußgängerüberweg hielt sie wegen eines unbekannten wartenden Fußgängers an, um ihm das Überqueren der Fahrbahn zu ermöglichen. ...

