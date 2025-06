POL-PDWIL: Aufbrüche von Handwerkstransportern

Zeltingen-Rachtig (ots) - Zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei kam es am 23.06.2025 gegen 13.00 Uhr im Bereich der Hochmoselbrücke bei Zeltingen-Rachtig. Bei Sanierungsarbeiten an den Pfeilern des hohen Bauwerks hingen die 4 Beschäftigten einer Fachfirma für Industrieklettern in ca. 100 m Höhe an mehreren Sicherungsseilen. Bei umschlagendem Wetter und aufkommendem Wind konnten sich 3 Mitarbeiter noch selbst ...

