LPI-EF: Radlader gestohlen

Erfurt (ots) - Unbekannte Täter brachen in den vergangenen Tagen in eine Kindertagesstätte im Erfurter Ortsteil Waltersleben ein. Wie der Polizei am Montagabend mitgeteilt wurde, hebelten die Einbrecher mit Gewalt ein Fenster der Einrichtung auf und verschafften sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten. Im Inneren durchsuchten sie mehrere Räume und stahlen u. a. eine Gitarre, einen Servierwagen sowie einen Entsafter im ...

