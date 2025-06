Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugen nach Einbruch in Kindertagesstätte gesucht

Erfurt (ots)

Unbekannte Täter brachen in den vergangenen Tagen in eine Kindertagesstätte im Erfurter Ortsteil Waltersleben ein. Wie der Polizei am Montagabend mitgeteilt wurde, hebelten die Einbrecher mit Gewalt ein Fenster der Einrichtung auf und verschafften sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten. Im Inneren durchsuchten sie mehrere Räume und stahlen u. a. eine Gitarre, einen Servierwagen sowie einen Entsafter im Wert von etwa 400 Euro. Am aufgehebelten Fenster entstand zusätzlicher Sachschaden in Höhe von rund 50 Euro.

Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet um Zeugenhinweise. Wer im Tatzeitraum vom 17.06.2025 bis 23.06.2025 in Waltersleben verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, wird gebeten, sich unter Angabe der Vorgangsnummer 0161667 beim Inspektionsdienst Süd (Tel.: 0361/7443-0) zu melden. (DS)

