Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Transporter zerkratzt

Landkreis Sömmerda (ots)

Am vergangenen Wochenende beschädigten Unbekannte im Landkreis Sömmerda einen Transporter und verursachten erheblichen Sachschaden. In der Nacht zu Samstag näherten sich die Täter einem abgestellten Mercedes Sprinter in Dielsdorf und ritzten mit einem spitzen Gegenstand tiefe Kratzer in die rechte Fahrzeugseite. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 2.500 Euro. Anschließend flüchteten die Unbekannten in unbekannte Richtung. Als der Besitzer zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er die Beschädigungen fest und informierte die Polizei. Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet. (SE)

