Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Portemonnaie aus Transporter gestohlen

Erfurt (ots)

Am vergangenen Wochenende nutzte in Erfurt ein Dieb ein offenstehendes Autofenster, um Beute zu machen. Am Samstagmorgen gegen 09:30 Uhr stellte ein 27-jähriger Mann seinen VW Transporter in der Eugen-Richter-Straße ab. Nach ersten Erkenntnissen näherte sich ein Unbekannter dem Fahrzeug, griff durch das geöffnete Fenster und entwendete ein Portemonnaie mit persönlichen Dokumenten sowie etwa 100 Euro in bar. Um die 30 Minuten später kehrte der Mann zu seinem Fahrzeug zurück und bemerkte den Diebstahl. Er erstattete Anzeige bei der Polizei. Lassen Sie keine Wertgegenstände im Fahrzeug zurück, insbesondere nicht sichtbar im Innenraum. Auch Gelegenheitsdiebe nutzen jede Unachtsamkeit für einen schnellen Zugriff. (SE)

