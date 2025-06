Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schwerer Verkehrsunfall in Gebesee

Sömmerda (ots)

Am Samstagnachmittag kam es gegen 15:45Uhr an der Kreuzung Siedlungsweg/ Erfurter Straße in Gebesee zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 73-jähriger Mann aus Werningshausen schwer verletzt wurde. Nach bisherigen erkenntnisstand befuhr der Senior mit seinem Kraftrad den Siedlungsweg und wollte bei Grünlicht der Lichtzeichenanlage nach links in Richtung Erfurter Straße (stadteinwärts) einbiegen. Zeitgleich näherte sich ein 69-jähriger Fahrzeugführer aus Weißensee mit einem Land Rover stadtauswärts in Richtung Andisleben. Der Fahrer missachtete dabei das für ihn geltende rote Lichtzeichen, wodurch es zum seitlichen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Das Kraftrad der Marke Honda sowie der Land Rover wurden dabei erheblich beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf ca.20.000 Euro geschätzt. Bei dem Unfall erlitt der Kradfahrer schwere Verletzungen, so dass noch an der Unfallstelle ein Kamerad der Feuerwehr erste lebensrettende Maßnahme einleitete. Er legte hierfür ein sogenanntes Tourniquet zur Blutstillung an. Anschließend wurde der Verletzte mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Erfurt verbracht. Ein hinter dem Unfallopfer befindlicher Zeuge bestätigte dessen Grünphase. Zudem verfügte sein Fahrzeug über eine Dashcam, auf der der Unfallhergang festgehalten wurde. Das Video wurde zur Beweissicherung sichergestellt. Die Polizei führte umfangreiche Maßnahmen am Unfallort durch: Unfallaufnahme mit Lichtbilddokumentation, Vermessung der Unfallstelle sowie Vernehmung von Zeugen. Auf Grund der Schwere des Geschehens erfolgte eine zeitweise Vollsperrung des Kreuzungsbereichs sowie eine entsprechende Verkehrswarnmeldung. Die Polizei bittet weitere Verkehrsteilnehmer oder Anwohner, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, sich bei der Polizeiinspektion Sömmerda zu melden. (CB)

