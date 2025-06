Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Streit um Nebenkosten eskaliert: Polizei ermittelt wegen Nötigung

Sömmerda (ots)

Am Freitag, dem 20.06.2025, kam es gegen 15:00Uhr auf einem gemeinsam bewohnten Grundstück in der Ortslage Buttstädt zu einem Streit zwischen zwei Nachbarn, in dessen Folge die Polizei wegen des Verdachts der Nötigung ermittelt. Ein 71-jähriger Bewohner stellte das Wasser ab und verschloss die Zugangstür zu einer gemeinschaftlich genutzten Toilette im Hof, wodurch die 69-jährige Mitbewohnerin an der Verrichtung ihrer Notdurft gehindert wurde. Hintergrund des Konflikts war offenbar ein Streit über die Aufteilung der Wasserkosten. Der Tatverdächtige verlangte eine Drittelung der Wasserkosten, da die Geschädigte mit ihrem Sohn im Haushalt lebt. Vor Ort zeigte sich der Mann uneinsichtig. Dank des Einschreitens der Polizei war das Wasser wieder aufgedreht und die Toilette wieder zugänglich- zur spürbaren Erleichterung der Geschädigten. (CB)

