LPI-EF: Zeugen gesucht nach Fahrraddiebstahl

Erfurt (ots) - Am vergangenen Wochenende nutzte in Erfurt ein Dieb ein offenstehendes Autofenster, um Beute zu machen. Am Samstagmorgen gegen 09:30 Uhr stellte ein 27-jähriger Mann seinen VW Transporter in der Eugen-Richter-Straße ab. Nach ersten Erkenntnissen näherte sich ein Unbekannter dem Fahrzeug, griff durch das geöffnete Fenster und entwendete ein Portemonnaie mit persönlichen Dokumenten sowie etwa 100 Euro in ...

mehr