Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall in Erfurt

Erfurt (ots)

Dienstagvormittag ereignete sich im Erfurter Südosten ein Verkehrsunfall mit zwei Verletzten. Gegen 09:25 Uhr wollte eine 43-jährige Opel-Fahrerin von der Konrad-Zuse-Straße nach links auf die Straße Am Urbicher Kreuz abbiegen. Dabei übersah sie einen bevorrechtigten 41-jährigen Mercedes-Fahrer, wodurch es zur Kollision kam. Infolge des Zusammenstoßes wurden der Mercedes-Fahrer sowie die Beifahrerin der Unfallverursacherin verletzt und mussten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden an beiden Autos wurde auf etwa 18.000 Euro geschätzt. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell