Polizei Hagen

POL-HA: Polizei stellt massiven Geschwindigkeitsverstoß bei nächtlicher Kontrolle fest

Hagen-Altenhagen (ots)

In der Nacht vom Freitag auf Samstag (14.06.2025) führte die Hagener Polizei für mehrere Stunden eine gezielte Geschwindigkeitsüberwachung in der Bahnhofshinterfahrung durch. In dem betroffenen Bereich gilt aufgrund der örtlichen Beschilderung eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h. Während der Kontrollzeit konnten insgesamt sieben Verstöße gegen die vorgeschriebene Geschwindigkeit festgestellt werden. Besonders gravierend fiel ein 26-jähriger Fahrer auf, der mit 131 km/h gemessen wurde. Nach Abzug der gesetzlich vorgeschriebenen Messtoleranz ergab sich eine tatsächliche Überschreitung von 77 km/h. Den Hagener erwarten nun ein Bußgeld in Höhe von 800 Euro, zwei Punkte im Fahreignungsregister sowie ein dreimonatiges Fahrverbot. Die Polizei wird auch in Zukunft kontinuierlich Kontrollen in diesem Bereich durchführen. Überhöhte Geschwindigkeit gehört nach wie vor zu den Hauptunfallursachen auf den Straßen. Wer zu schnell fährt, gefährdet nicht nur sich selbst, sondern auch andere - oft mit schwerwiegenden Folgen. Passen Sie Ihre Geschwindigkeit stets der Umgebung, den Verkehrsregeln und den Sichtverhältnissen an - besonders innerorts und bei Nacht. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell