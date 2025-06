Polizei Hagen

POL-HA: Randalierer löst zwei Einsätze aus und wird in Gewahrsam genommen

Hagen-Eilpe (ots)

Ein 52-jähriger Hagener löste am Samstag (14.06.2025) zwei Polizeieinsätze aus und wurde deshalb in Gewahrsam genommen. In der Tuchmacherstraße bedrohte und beleidigte er gegen 18 Uhr zunächst einen 35-Jährigen. Als eine Streifenwagenbesatzung eintraf, drohte der Hagener dem Mann im Beisein der Beamten mit körperlicher Gewalt. Einem Platzverweis kam er nur widerwillig nach. Um 19.15 Uhr trafen Polizisten schließlich erneut auf den 52-Jährigen, der oberkörperfrei lautstark herumschrie und andere Personen anpöbelte. Er hob aggressiv seine Arme und ließ sich nicht beruhigen. Die Einsatzkräfte nahmen den Hagener deshalb zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert in Höhe von 1,7 Promille. Der 52-Jährige erhielt eine Strafanzeige. (arn)

