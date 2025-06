Polizei Hagen

POL-HA: Ruhestörungen sorgen für eine schlaflose Nacht

Hagen (ots)

In der Nacht zum Sonntag kam es zu zahlreichen Ruhestörungen an verschiedenen Orten in Hagen. Bereits gegen 19:00 Uhr fing es an und hörte auch erst gegen 04:00 Uhr am heutigen Sonntag auf. Dabei waren die Ursachen vielfältig. Ob es grölende Jugendliche auf öffentlichen Wegen waren, die Party vom Nachbarn oder das dauernde Aufheulen von Motoren im Wohnviertel. Letztlich bedeutet dies, dass einige keine Rücksicht auf diejenigen nehmen, welche die Nachtruhe brauchen. Möglicherweise sollen die Kinder schlafen oder andere müssen sonntäglich zur Arbeit. Die Temperaturen machen es zudem notwendig zu lüften und Geräusche und Lärm können einfacher in die Häuser dringen. In diesen Zeiten ist es besonders wichtig aufeinander zu achten und sich selbst etwas zurückzunehmen. Letztlich binden diese Einsätze viele Kräfte der Polizei und des Ordnungsamtes und Menschen, die Hilfe benötigen, bekommen diese erst später. Respekt und Verständnis füreinander könnten der Anfang eines friedvollen Miteinanders sein! (T.St)

