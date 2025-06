Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsunfall mit verletztem Mann - Auto fährt in Fahrschulwagen

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Am Donnerstag (12.06.2025) kam es zu einem Unfall in Hohenlimburg. Dort fuhr ein 56-Jähriger mit seinem Citroën gegen 10:30 Uhr aus einer Einfahrt am Alemannenweg. Dabei übersah er einen Fahrschulwagen, der auf der Straße in Richtung Gotenweg fuhr. Auch das schnelle Eingreifen des Fahrlehrers konnte einen Unfall nicht mehr verhindern. Der Citroën prallte frontal in den VW. Der Fahrlehrer verletzte sich leicht und es entstand ein hoher Sachschaden. Der Fahrschüler blieb unverletzt. Wie genau es zum Unfall kam, ist noch nicht geklärt. Das Verkehrskommissariat prüft jetzt, wie es zu dem Zusammenstoß kam und ob eine missbräuchliche Handybenutzung ursächlich gewesen sein könnte. (hir)

