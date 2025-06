Polizei Hagen

POL-HA: Trickdiebstahl aus Wohnung - Unbekannter nutzt Hörtest als Vorwand

Hagen-Hochschulviertel (ots)

Ein bislang unbekannter Mann betrat am Freitagnachmittag (13.06.2025) unter einem Vorwand die Wohnung einer 89-jährigen Frau im Hochschulviertel und stahl ihr Portemonnaie. Gegen 17.20 Uhr klingelte der Mann an der Wohnungstür der Hagenerin in einem Mehrfamilienhaus in der Haldener Straße. Er gab sich als Mitarbeiter einer Firma aus, die Hörtests durchführt, und erlangte so Zutritt zu der Wohnung. Der Unbekannte forderte die 89-Jährige dazu auf, sich in das Wohnzimmer zu setzen. Dann ging er mit einem Gerät in verschiedene Räume der Wohnung und spielte dort Töne ab, um das Hörermögen der Seniorin zu testen. Danach verließ er die Wohnung wieder. Später stellte die 89-Jährige fest, dass ihre Geldbörse gestohlen wurde. Der Trickdieb war etwa 25 Jahre alt und 180 cm groß. Er hatte eine schlanke Statur und dunkle, kurze Haare. Die Hagenerin fügte hinzu, dass der Mann "schick gekleidet" war und akzentfreies Deutsch sprach. Die Kripo ermittelt nun wegen des Diebstahls. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 02331-986 2066 entgegengenommen. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell