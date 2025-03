Bundespolizeiinspektion Kiel

BPOL-KI: Diebesgut aus Hamburg führt über Ortungsapp zu den Tätern auf Fehmarn

Lübeck/Fehmarn (ots)

Am 16.03.2025 zeigte eine Geschädigte am Lübecker Hauptbahnhof den Diebstahl ihrer Tasche am Hamburger Hauptbahnhof an. Sie gab gegenüber der Bundespolizeistreife an, dass sich in der Tasche ein hochwertiges Tablet und -2-Paar Kopfhörer namhafter Hersteller befinden. Über eine Ortungsapp konnten die Geräte zunächst im Bereich Neustadt i.H. geortet werden. Parallel veranlasste die Bundespolizeistreife eine Videoauswertung bei den Kollegen am Hamburger Hauptbahnhof. Diese konnten in der Folge zwei Tatverdächtige ermitteln und die entsprechenden Bilder übermitteln. Eine weitere Ortung ergab, dass die Geräte sich nun bereits in Burg auf der Insel Fehmarn befanden. Die Kollegen der Landespolizei aus Burg/ Fehmarn wurde über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt und verlegten zur georteten Adresse. Anhand der übermittelten Bilder konnten sie die zwei Tatverdächtigen Männer feststellen und auch das Diebesgut sicherstellen. Auch die Tasche konnte nach Befragung wieder aufgefunden werden. Die beiden Männer hatten sie zuvor in einem Mülleimer in Burg entsorgt. Sie müssen sich nun wegen Diebstahl verantworten.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kiel, übermittelt durch news aktuell