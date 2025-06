POL-HA: 28-Jähriger nach Streit mit Schlagring verletzt

Hagen (ots) - In der Nacht zum Sonntag kam es zu zahlreichen Ruhestörungen an verschiedenen Orten in Hagen. Bereits gegen 19:00 Uhr fing es an und hörte auch erst gegen 04:00 Uhr am heutigen Sonntag auf. Dabei waren die Ursachen vielfältig. Ob es grölende Jugendliche auf öffentlichen Wegen waren, die Party vom Nachbarn oder das dauernde Aufheulen von Motoren im Wohnviertel. Letztlich bedeutet dies, dass einige keine ...

mehr