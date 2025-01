Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Feuerwehr rückt am Freitag mehrfach aus

Sprockhövel (ots)

In der Nacht zum Freitag wurde die Feuerwehr Sprockhövel um 1 Uhr zu einem Hotelbetrieb in der Straße "Frielinghausen" alarmiert. Nach dem Ausfall einer Hebepumpe sollte Wasser in den Keller eindringen. Die ehrenamtlichen Einsatzkräfte stellten vor Ort fest, dass bereits eine hauseigene Tauchpumpe in Betrieb war. Deren Leistung reichte aus, sodass ein weiteres Eingreifen der Feuerwehr nicht notwendig war.

Um 13:13 Uhr erfolgte eine Alarmierung zu einer Not-Türöffnung für den Rettungsdienst in einem Mehrparteienhaus an der Leipziger Straße. Die ehrenamtlichen Feuerwehrkräfte mussten die Wohnungstür gewaltsam mit Brechwerkzeug öffnen, um eine medizinische Versorgung der Bewohnerin zu ermöglichen. Die Wohnung wurde im Anschluss an die Polizei übergeben.

Um 14:45 Uhr wurde über die Polizeileitstelle der Brand eines Fahrzeugs auf der Wittener Straße gemeldet. Des Weiteren sollten laut Meldung Hunde im Pkw eingeschlossen sein. Vor Ort konnte kein offenes Feuer am Fahrzeug, jedoch ein Brandgeruch im vorderen Innenraum festgestellt werden. Die Feuerwehr kontrollierte den Bereich mit einer Wärmebildkamera und klemmte die Fahrzeugbatterie ab. Für die beiden Hunde im Kofferraum bestand keine Gefahr. Die Einsatzstelle wurde an die Polizei übergeben.

Um 15:12 Uhr erfolgte eine weitere Alarmierung zu einer Not-Türöffnung an der Wuppertaler Straße. Vor Ort war die Wohnungstür schon geöffnet worden. Die betroffene Bewohnerin wurde bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes durch die ehrenamtlichen Feuerwehrkräfte versorgt.

