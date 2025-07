POL-EL: Bad Bentheim - VW Golf beschädigt

Vrees (ots) - Am Freitagmorgen, gegen 7:40 Uhr, kam es im Bereich der Kreuzung In den Straßen / L836 (Peheimer Straße) in Vrees zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Pedelecfahrer schwer verletzt wurde. Ein 42-jähriger Fahrer eines Renault Trafic befuhr die Straße In den Straßen in Richtung Peheimer Straße (L836). Beim Überqueren der Kreuzung übersah er einen 59-jährigen Mann, der mit seinem Pedelec den ...

