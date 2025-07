Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Vrees - Pedelecfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Vrees (ots)

Am Freitagmorgen, gegen 7:40 Uhr, kam es im Bereich der Kreuzung In den Straßen / L836 (Peheimer Straße) in Vrees zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Pedelecfahrer schwer verletzt wurde.

Ein 42-jähriger Fahrer eines Renault Trafic befuhr die Straße In den Straßen in Richtung Peheimer Straße (L836). Beim Überqueren der Kreuzung übersah er einen 59-jährigen Mann, der mit seinem Pedelec den kombinierten Geh- und Radweg entlang der L836 in Richtung Peheim befuhr.

Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Radfahrer schwer verletzt wurde. Er wurde nach der Erstversorgung vor Ort in ein Krankenhaus gebracht.

