Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Börger - Einbruch in Reithalle - Zeugen gesucht

Börger (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich gegen 5 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Reithalle an der Straße Tannenweg in Börger. Anschließend entwendeten sie diverse Gegenstände aus dem Schank/Lagerraum und flüchteten mit ihrer Beute. Die Schadenshöhe kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sögel unter der Telefonnummer 05952/93450 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell