Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Zeugen nach Einbruch in Firma an der Hugo-Junkers-Straße gesucht

Nordhorn (ots)

Unbekannte verschafften sich zwischen Donnerstag 16.30 und Freitag 7 Uhr gewaltsam Zutritt zu den Büroräumen einer Firma an der Hugo-Junkers-Straße in Nordhorn. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten diverse Gegenstände. Der Gesamtschaden ist bislang noch unklar. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 entgegen.

