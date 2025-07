POL-EL: Update - Eine der größten Cannabisplantagen der letzten Jahre in Niedersachsen - Ermittlungen führen zu weiterer Festnahme

Nordhorn (ots) - Zwischen dem 30.06.2025, 20:00 Uhr, und dem 01.07.2025, 18:15 Uhr, wurde in der Nürnberger Straße in Nordhorn ein am Fahrbahnrand geparkter schwarzer Ford Fiesta beschädigt. Der bislang unbekannte Verursacher touchierte das Fahrzeug auf bislang ungeklärte Weise und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer ...

