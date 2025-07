Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Peugeot beschädigt

Haren (ots)

Zwischen Sonntag, den 06.07.2025, gegen 18:00 Uhr, und Donnerstag, den 10.07.2025, gegen 13:00 Uhr, kommt es auf dem Aldi Parkplatz, Lange Straße in Haren, zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Ein unbekanntes Fahrzeug kollidierte hierbei mit einem roten Peugeot, der auf dem Parkplatz parkte. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten sich mit der zuständigen Polizeistation in Haren unter 05932/72100 in Verbindung zu setzen.

