POL-EL: Schüttorf - Radfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Aschendorf (ots) - Am frühen Donnerstagmorgen, gegen 4:00 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Bankfiliale an der Von-Galen-Straße einzudringen. Eine aufmerksame Zeugin beobachtete den Vorfall und sprach die Täter an. Daraufhin ließen die zwei maskierten Männer von ihrem Vorhaben ab und flüchteten fußläufig hinter das Gebäude in Richtung ...

