Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall mit Personenschaden

Kyffhäuser (ots)

Ein Unfall mit Personenschaden ereignete sich am 02.05.2025, 13:00 Uhr auf der Bundesstraße 85 im Bereich des Kyffhäusers. Der 49-jährige Fahrer eines Kraftrades befuhr die begehrte Bundesstraße vom Rathsfeld kommend in Richtung Bad Frankenhausen. Nach passieren einer Linkskurve, kurz nach dem "Fernsehturm" verlor der Kradfahrer aufgrund unangepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. In der weiteren Folge kollidierte er mit der angrenzenden Leitplanke. In Folge des Unfalls wurde der Fahrer verletzt und zur weiteren ärztlichen Versorgung ins Krankenhaus verbracht. Am Krad entstand Sachschaden in einer Höhe von ca. 1500,-EUR, es musste abgeschleppt werden. Dank gilt den ersthelfenden Pkw-Fahrerinnen, welche den Notruf absetzten und sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um den Verletzten kümmerten.

