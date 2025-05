Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebstahl von Arbeitsmaschinen vereitelt

Bad Langensalza (ots)

Bislang unbekannte Täter versuchten in der Nacht von Freitag zu Samstag von einem Firmengelände in Bad Langensalza mehrere teils hochwertige Arbeitsmaschinen zu entwenden. Dank eines Zeugen, der auf mehrere Personen aufmerksam wurde und umsichtig die Polzei informierte, konnte der offenbar geplante Diebstahl verhindert werden. Beamte der PI Unstrut-Hainich stellten im Stadtgebiet einen Sattelzug fest, der bereits zwei neuwertige Teleskopradlader verladen hatte. Auch Werkzeuge und Zubehör der Maschinen konnten im Nahbereich fest- und sichergestellt werden. Der aus Litauen stammende Fahrer des Sattelzuges wurde vorläufig festgenommen. Zur Spurensicherung am Tatort kam die Kripo Nordhausen zum Einsatz. Auf dem Gelände waren zudem weitere Maschinen zum Abtransport bereit gestellt. Der Beuteschaden hätte dann insgesamt fast 450.000,- Euro betragen. Die Polizei geht fest davon aus, dass weitere Personen an der Tat beteiligt waren. Deswegen werden Zeugen gesucht, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Umfeld der Tonnaer Straße machen können. Die Ermittlungen dauern an.

