LPI-NDH: gezielte Kontrollen der Fahrtauglichkeit

Leinefelde (ots) - Durch Zeugen wurde am Freitag dem 02.05.2025 gegen 21:20 Uhr bekannt, dass in Leinefelde an Märtensteich eine brütende Stockente von einem freilaufenden Hund totgebissen wurde. Für die Ente kam jede Hilfe zu spät, die Eier wurden an eine Brutstation übergeben. Um Hinweise zum Hundehalter wird gebeten. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Polizeiinspektion Eichsfeld Telefon: 0361 5743 67 100 E-Mail: ...

