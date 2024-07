POL-PDNR: Pkw zerkratzt

Wissen (ots) - Am Donnerstag, 18.07.2024, zwischen 17 und 18 Uhr ereignete sich in der Rathausstraße in Wissen ein Verkehrsunfall, bei dem ein vorbeifahrendes Auto gegen die sich öffnende Tür eines geparkten Autos stieß. Die Fahrerin des geparkten Autos wird gebeten, sich bei der Polizeiwache Wissen unter der Telefonnummer 02742/ 9350 oder per Mail unter pwwissen@polizei.rlp.de zu melden. Rückfragen bitte an: ...

