Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Angriffe auf Zigarettenautomaten

Mühlhausen (ots)

Im Unstrut-Hainich-Kreis wurden am Wochenende mehrere Zigarettenautomaten angegriffen. Samstag Morgen stellte ein Zeuge in der Mühlhäuser Bahnhofstraße zunächst einen offen stehenden Automaten fest. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme stellte sich heraus, dass unbekannte Täter den Automaten gewaltsam öffneten. Hieraus wurden sämtliche Zigaretten und eine unbekannte Menge an Bargeld entwendet. In der Nacht zu Sonntag versuchten 3 Personen gewaltsam einen weiteren Automaten in Issersheilingen aufzubrechen. Dies misslang offenbar. Die Täter flüchteten unerkannt ohne Beute. Sonntag Morgen meldete dann ein Zeuge gegen 03:20 Uhr einen aktuellen Angriff auf einen Automaten in der Heinrich-Heine-Straße in Mühlhausen. Hier konnte die Polizei im Nahbereich drei Personen in einem Fahrzeug antreffen, die mit dem versuchten Aufbruch in Verbindung gebracht werden. Im Pkw wurden unter anderem auch Einbruchswerkzeuge aufgefunden und sichergestellt. Zudem wurden weitere Spuren am Tatort gesichert. Ob es Zusammenhänge zu den anderen Tatorten gibt, ist Teil der Ermittlungen. Die Polizei sucht zu allen Taten Zeugen, die weitere Hinweise geben können.

