Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrradcomputer

Greußen (ots)

Unbekannte entwendeten am 02.05.2025 im der Zeit zwischen 09:30 und 10:00 Uhr auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in Greußen, Am Helbeek von einem angeschlossen E-Bike das Bediendisplay der Marke Bosch. Der Beuteschaden und Wiederbeschaffungswert beläuft sich auf mindestens 100,-EUR. Das die Tat nicht nur sehr ärgerlich ist, sondern dem 62-jährigen Geschädigten die Mobilität geraubt hat, wiegt hier doppelt schwer. Da zum Tatzeitpunkt am Markt Geschäftszeit war, werden Zeugen, welche sachdienliche Angaben zum Verbleib des Diebesgutes oder des Täters machen können, gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

