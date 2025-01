POL-EU: 19-Jähriger griff Busfahrer ins Lenkrad

Mechernich (ots) - Am Mittwoch (22. Januar) kam es um 15.35 Uhr zu einem Kaminbrand in einem Einfamilienhaus in der Straße Im Tal in Mechernich-Weyer. Der Hauseigentümer befand sich zum Zeitpunkt des Brandes im Wohnhaus und versuchte zunächst, den Brand selbst zu löschen. Dabei verletzte sich der Mann an der Hand. Im Wohnhaus kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Es entstand kein Gebäudeschaden. Rückfragen von ...

