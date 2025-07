Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Bad Schwartau

Traktor mit Heuballenanhänger unter BAB1-Brücke umgekippt

Lübeck (ots)

Am Montagvormittag (07.07.2025) kippte ein Traktor samt Heuballenanhänger unter der Brücke der BAB1 in Bad Schwartau auf die Seite. Der mit 23 Heuballen beladene Anhänger kam quer auf beiden Fahrspuren zum Liegen, der Traktor kippte auf den seitlich gelegenen Geh- und Radweg. Der Traktorfahrer erlitt nach derzeitigem Sachstand keine Verletzungen, wurde aber vorsorglich zu Überprüfung in ein Krankenhaus gebracht. Die Lübecker Straße ist im Bereich der Unterführung derzeit in beide Richtungen voll gesperrt, der Verkehr wird umgeleitet.

Gegen 09.30 Uhr befuhr der 58-jährige Ostholsteiner mit seinem Traktor Fendt und dem großen Heuballenanhänger die Lübecker Straße in Richtung Lübeck. Aus bisher noch nicht bekannten Gründen war zu diesem Zeitpunkt die an der Front angebrachte Gabel des Traktors hochgefahren. Bei dem Versuch, die Unterführung der BAB1 zu durchfahren, stieß die Gabel des Traktors gegen die Brücke. Aufgrund der Kollision kippte der Traktor samt Anhänger auf die linke Seite. 8 der insgesamt 23 Heuballen verteilten sich auf der Straße.

Der Anhänger blieb quer über beide Fahrspuren auf der Seite liegen, der Traktor kam auf der linken Seite liegend auf dem angrenzenden Geh- und Radweg zum Stehen. Weitere Personen oder Fahrzeuge wurden durch das umgestürzte Gespann nicht geschädigt. Die genaue Höhe des Gesamtsachschadens ist noch unbekannt.

Aktuell kümmert sich ein Abschleppunternehmen um die Bergung des Fendt und des großen Anhängers. Ferner müssen die Heuballen abtransportiert werden. Wann die Bergungsmaßnahmen beendet sind und die Sperrung aufgehoben werden kann, steht noch nicht fest. Der Verkehr wird umgeleitet. Der Fahrzeugverkehr auf der BAB1 ist nicht betroffen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell