POL-HL: Neustadt/Ostholstein Kindersitz verursacht Sucheinsatz

Lübeck (ots) - Am Freitagnachmittag (04.07.2025) ereignete sich auf der Bundesstraße 76 zwischen Plön und Eutin ein Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen. Insgesamt wurden drei Personen leicht verletzt, an allen Fahrzeuge entstand Totalschaden. Aufgrund der Abschleppmaßnahmen blieb die B76 bis in den Abend gesperrt. Gegen 16:30 Uhr kam es auf der B76 zwischen Plön ...

