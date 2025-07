Lübeck (ots) - Am Donnerstagvormittag (03.07.2025) führte das 2. Polizeirevier Lübeck eine Schwerpunktkontrolle am Lindenplatz in Lübeck - St. Lorenz durch. Der Fokus der Kontrolle richtete sich auf das korrekte Verhalten im Kreisverkehr, wobei auch andere Ordnungswidrigkeiten geahndet wurden. Insgesamt stellten die Beamten 67 Verstöße fest. In der Zeit von 10:30 Uhr bis 12:30 Uhr kontrollierten 6 Polizeibeamte des ...

mehr