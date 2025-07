Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ostholstein und Lübeck BAB1: Fast 60 km/h zu schnell

Lübeck (ots)

Gleich zweimal knapp 60 km/h über der zugelassenen Höchstgeschwindigkeit: Diese Verstöße eines Ostholsteiners und eines Mannes aus Mecklenburg-Vorpommern stellten Beamte des Video- und Geschwindigkeitsdienstes des Polizei-Autobahn- und Bezirskreviers Scharbeutz am Montagvormittag (30.06.2025) und am Donnerstagvormittag (03.07.2025) auf der BAB 1 jeweils in Fahrrichtung Fehmarn fest. Neben einem empfindlichen Bußgeld müssen die Männer jetzt auch mit zwei Punkten in Flensburg und einem Monat Fahrverbot rechnen.

Im ersten Fall fiel den Experten des Geschwindigkeitsdienstes vom Polizeiautobahnrevier Scharbeutz am 30.06.2025 ein 52-jähriger Ostholsteiner mit seinem Mercedes Benz auf, der anstelle der erlaubten 120 km/h mit fast 200 km/h auf der Höhe von Neustadt in Richtung Norden unterwegs war.

Der Geschwindigkeitsverstoß wurde beweiskräftig mittels Videoaufzeichnung festgehalten und gesichert. Die Begründung des Fahrers bei der anschließenden Kontrolle: Er fahre beruflich im Jahr mehrere tausend Kilometer, da könne so etwas eben passieren.

Im zweiten Fall fuhr ein 42-Jähriger aus Mecklenburg-Vorpommern mit seinem BMW auf der BAB 1 in Höhe Moisling in Fahrrichtung Norden nach Abzug der Toleranz mit über 190 km/h statt der erlaubten 120 km/h. Auch in dem Fall wurde die Geschwindigkeitsübertretung vom Videowagen aufgenommen.

Nach Abzug der Toleranz fuhren beide Männer jeweils mit einem vorwerfbaren Wert von über 55 km/h mehr als die zugelassene Höchstgeschwindigkeit. Die Folge: Sie erwarten ein Bußgeld von 480 Euro, ein Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot.

